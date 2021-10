Mario Karschunke ist CDU-Generalsekretär in Sachsen-Anhalt

Der bisherige Mitgliederbeauftragte der CDU Sachsen-Anhalt, Mario Karschunke, ist neuer Generalsekretär der Partei. Der 50-Jährige wurde bei einem Parteitag in Leuna am Samstag mit 73,68 Prozent gewählt. «Wir müssen wieder die Kümmerer werden», hatte Karschunke in seiner Vorstellungsrede gesagt. Die Partei müsse wieder rein in die Vereine und in Kontakt zu den Menschen kommen. Er selbst stehe für Verlässlichkeit, Innovation und Motivation. Die Position des ehrenamtlichen Generalsekretärs gibt es im Landesverband seit 2016. Sven Schulze bekleidete sie, bevor er Landesvorsitzender wurde.

Der bisherige Mitgliederbeauftragte der CDU Sachsen-Anhalt, Mario Karschunke, ist neuer Generalsekretär der Partei. Der 50-Jährige wurde bei einem Parteitag in Leuna am Samstag mit 73,68 Prozent gewählt. «Wir müssen wieder die Kümmerer werden», hatte Karschunke in seiner Vorstellungsrede gesagt. Die Partei müsse wieder rein in die Vereine und in Kontakt zu den Menschen kommen. Er selbst stehe für Verlässlichkeit, Innovation und Motivation. Die Position des ehrenamtlichen Generalsekretärs gibt es im Landesverband seit 2016. Sven Schulze bekleidete sie, bevor er Landesvorsitzender wurde.