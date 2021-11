Markus Lüpertz vor Regiedebüt mit «La Bohème»

Der Maler und Bildhauer Markus Lüpertz hat die Proben zur Premiere der Oper «La Bohème» von Giacomo Puccini (1885-1924) am Meininger Staatstheater übernommen. Der 80-Jährige gehört zu den bekanntesten deutschen Künstlern. Bei seinem Regiedebüt hat Lüpertz auch Bühnenbild und Kostüme zu verantworten. Premiere am Staatstheater der thüringischen Kleinstadt ist am 10. Dezember.

Anfangs ließ sich Lüpertz bei den Proben von einem Assistenten vertreten. Bei den Arbeiten am 32 Meter breiten Bühnenbild zeigte sich der ansonsten mit feinem Zwirn und edlem Gehstock ausgestattete Lüpertz ungewohnt leger. Zuletzt arbeitete er Ende Oktober in Sweatshirtjacke in einem Atelier in Meiningen an dem Großprojekt.

In der weltberühmten Oper des italienischen Komponisten geht es um die mittellosen Pariser Künstler Rodolfo, Marcello, Schaunard und Colline. Als die Nachbarin Mimi an einem Winterabend an ihre Tür klopft, verliebt sich Rodolfo in die junge Frau. Doch Mimi hat eine schwere Krankheit.