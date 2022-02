Maschine brennt in Buchbinderei

In einer Produktionshalle einer Buchbinderei in Bramsche im Landkreis Osnabrück hat eine brennende Verklebemaschine einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend bestätigte, war die Halle stark verqualmt. Mit einem Kleinlöschgerät konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die genaue Brandursache muss noch geklärt werden.

