Bei dem angeschlagenen Anlagenbauer FAM aus Magdeburg soll laut der IG Metall Magdeburg-Schönebeck ein Teil der Arbeitsplätze erhalten bleiben. Es gebe einen möglichen neuen Erwerber, der 185 der Beschäftigten übernehmen wolle, erklärte die Gewerkschaft am Montag. Die restlichen Mitarbeiter wechseln den Angaben zufolge für ein Jahr in eine Transfergesellschaft. Zuletzt waren bei FAM in Magdeburg rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. Zuvor hatten die «Volksstimme» und der MDR Sachsen-Anhalt darüber berichtet.