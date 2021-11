Maskenpflicht in der Schule endet am Montag weitgehend

Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein müssen vom heutigen Montag an im Klassenzimmer am Sitzplatz keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr tragen. Nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht in diesem Schuljahr ist die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien der nächste wichtige Schritt in einen normalen Schulalltag. Es gilt aber: Sollte es künftig zu einer Infektion in einer Lerngruppe kommen, gilt für den Rest der Gruppe fünf Tage lang wieder die Pflicht zum Tragen einer Maske und eine tägliche Testpflicht. Ansonsten bleibt es bei Teststrategie, Hygienekonzept und Maskenpflicht auf den Laufwegen innerhalb der Schule. Nach den Herbstferien hatten die Mädchen und Jungen in den Schulgebäuden wie in den Monaten zuvor zunächst weiterhin eine Maske tragen müssen.

Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein müssen vom heutigen Montag an im Klassenzimmer am Sitzplatz keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr tragen. Nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht in diesem Schuljahr ist die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien der nächste wichtige Schritt in einen normalen Schulalltag. Es gilt aber: Sollte es künftig zu einer Infektion in einer Lerngruppe kommen, gilt für den Rest der Gruppe fünf Tage lang wieder die Pflicht zum Tragen einer Maske und eine tägliche Testpflicht. Ansonsten bleibt es bei Teststrategie, Hygienekonzept und Maskenpflicht auf den Laufwegen innerhalb der Schule. Nach den Herbstferien hatten die Mädchen und Jungen in den Schulgebäuden wie in den Monaten zuvor zunächst weiterhin eine Maske tragen müssen.