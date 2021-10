Matchwinner Kotsar: «Wir haben es heute sehr gut gemacht»

Die Hamburg Towers haben sich zumindest für einen Tag auf den zweiten Platz in der Basketball-Bundesliga geschoben. Mit dem 81:75 (36:31)-Sieg am Freitagabend gegen die zuvor zweitplatzierten MLP Academics Heidelberg ist dem Team von Trainer Pedro Calles ein großer Sprung in der Tabelle gelungen. Vor 2462 Fans in der Inselparkhalle gelang den Hamburgern der vierte Sieg in Serie. «Der Schlüssel zum Sieg war unser Lauf im vierten Viertel, der uns auf elf Punkte in Führung gebracht hat», sagte Trainer Calles, räumte aber ein: «Leider haben wir das Spiel nicht bestmöglich zu Ende bringen können.»

Die Hamburg Towers haben sich zumindest für einen Tag auf den zweiten Platz in der Basketball-Bundesliga geschoben. Mit dem 81:75 (36:31)-Sieg am Freitagabend gegen die zuvor zweitplatzierten MLP Academics Heidelberg ist dem Team von Trainer Pedro Calles ein großer Sprung in der Tabelle gelungen. Vor 2462 Fans in der Inselparkhalle gelang den Hamburgern der vierte Sieg in Serie. «Der Schlüssel zum Sieg war unser Lauf im vierten Viertel, der uns auf elf Punkte in Führung gebracht hat», sagte Trainer Calles, räumte aber ein: «Leider haben wir das Spiel nicht bestmöglich zu Ende bringen können.»

Die Gäste hatte den Rückstand in der Schlussphase auf zwei Punkte verkürzt. Beim Stand von 77:75 traf Maik Kotsar und erhöhte auf 79:77. Weil er bei der Aktion gefoult worden war, gab es einen Freiwurf. Auch den verwandelte der Center, der mit 21 Punkten zugleich bester Hamburger war. «Wir haben es heute sehr gut gemacht, uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen», sagte Kotsar. Er mahnte jedoch: «Trotz der vier Siege in Serie dürfen wir nicht abheben. Wir müssen jeden Gegner genauso ernst nehmen und uns weiter antreiben, besser zu werden.»