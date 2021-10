Maurer nach verschobenem Flug: Genießen Sie Sonntagsschlaf

Nach dem verschobenen Flug zur Internationalen Raumstation ISS hat der Astronaut Matthias Maurer eine Idee, was mit der gewonnenen Zeit anzufangen ist. «Genießen Sie Ihren Sonntagsschlaf und ein paar weitere Tage, um sich an den Wechsel von MESZ zu MEZ zu gewöhnen», schrieb der 51-Jährige am Samstag auf Twitter. Weltweit und in der Heimat des Saarländers hatten zuvor viele Menschen dem Start der Mission entgegen gefiebert. Eigentlich war geplant, dass am Sonntag erstmals seit drei Jahren mit Maurer wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegt.

Nach dem verschobenen Flug zur Internationalen Raumstation ISS hat der Astronaut Matthias Maurer eine Idee, was mit der gewonnenen Zeit anzufangen ist. «Genießen Sie Ihren Sonntagsschlaf und ein paar weitere Tage, um sich an den Wechsel von MESZ zu MEZ zu gewöhnen», schrieb der 51-Jährige am Samstag auf Twitter. Weltweit und in der Heimat des Saarländers hatten zuvor viele Menschen dem Start der Mission entgegen gefiebert. Eigentlich war geplant, dass am Sonntag erstmals seit drei Jahren mit Maurer wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegt.

Wegen schlechter Wetterverhältnisse verschob die Nasa am Samstag den Flug. Gemeinsam mit seinen Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron soll Maurer vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur ISS starten.

Nun werde der Start kommenden Mittwoch für 1.10 Uhr (Eastern Time) anvisiert, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde. Das entspricht 6.10 Uhr Mitteleuropäischer Zeit - nachdem am Sonntag die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt werden.