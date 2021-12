Max Viessmann übernimmt Firmenspitze allein

Beim nordhessischen Heizungs- und Klimaanlagenbauer Viessmann übernimmt Maximilian Viessmann die alleinige Führung. Sein bisheriger Co-CEO Joachim Janssen (64) verlässt das Unternehmen zum Jahreswechsel wie geplant in den Ruhestand, wie die Gruppe am Montag in Allendorf mitteilte. Der 32-jährige Maximilian Viessmann wird das Unternehmen gemeinsam mit dem weiter amtierenden Finanzchef Ulrich Hüllmann (53) leiten.

Beim nordhessischen Heizungs- und Klimaanlagenbauer Viessmann übernimmt Maximilian Viessmann die alleinige Führung. Sein bisheriger Co-CEO Joachim Janssen (64) verlässt das Unternehmen zum Jahreswechsel wie geplant in den Ruhestand, wie die Gruppe am Montag in Allendorf mitteilte. Der 32-jährige Maximilian Viessmann wird das Unternehmen gemeinsam mit dem weiter amtierenden Finanzchef Ulrich Hüllmann (53) leiten.

Damit ist in dem 1917 gegründeten Familienunternehmen der Übergang von der dritten auf die vierte Generation abgeschlossen. Der Chef des Verwaltungsrats und frühere Unternehmensleiter Martin Viessmann dankte Janssen für einen reibungslosen Übergang und zeigte sich überzeugt, niemand sei besser geeignet als sein Sohn Maximilian, Viessmann mit rund 13.000 Mitarbeitern in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.