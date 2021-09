MBC startet Vorverkauf für Saisonauftakt

Der Syntainics MBC kann mit dem Vorverkauf für den Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga gegen MLP Academics Heidelberg am 25. September starten. Die Behörden hätten das Hygienekonzept des Vereins bestätigt, so dass 2500 Zuschauer zu den Spielen in der Stadthalle Weißenfels zugelassen sind, teilte der MBC am Samstag mit. Der Zutritt erfolgt den Angaben zufolge nach der 3G-Regelung. Das heißt, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete in die Halle dürfen.

Bei den ersten beiden Heimspielen werden drei mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes ab zwei Stunden vor Spielbeginn rings um die Stadthalle den 3G-Status der Besucher überprüfen. Dabei werden auch tagesaktuelle Tests angeboten. In der Halle gilt eine Maskenpflicht bis zum Erreichen des Platzes, verkauft werden nur personenbezogene Tickets. Für Kinder unter zwölf Jahren entfällt die 3G-Nachweispflicht, ab zwölf Jahren sind ein 3G-Nachweis oder ein Schülerausweis notwendig.