MBC verstärkt Kader mit Neuzugang AJ English

Der Syntainics MBC hat im Kampf gegen den Abstieg seinen Kader noch einmal verstärkt. Der Basketball-Bundesligist verpflichtete AJ English. Das teilte der Verein am Dienstag auf seiner Homepage mit. Damit reagierte die sportliche Leitung auch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Nikola Rebic (Rippenbruch). Der Weißenfelser Neuzugang hat einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten und spielte zuletzt beim polnischen Erstligisten HydroTruck Radom. Mit der vierten Nachverpflichtung sind die Personalplanungen beim Bundesligisten aus Sachsen-Anhalt abgeschlossen.

Der 29-Jährige US-Amerikaner, dessen Vater in der NBA zwischen 1990 und 1992 auf 151 Einsätze für die Washington Bullets kam, begann seine Profi-Laufbahn im Jahr 2016 beim italienischen Erstligisten New Basket Brindisi. English verfügt auch über Erfahrungen in der höchsten deutschen Spielklasse, stand von 2016 bis 2018 mit Unterbrechungen bei den Fraport Skyliners unter Vertrag. Dort kam er in 25 Einsätzen auf 15,1 Punkte pro Partie. In Radom erzielte er in dieser Saison 18,2 Punkte, 3,9 Assists und 3,4 Rebounds pro Spiel.

«Nach dem vorzeitigen Saisonaus für Chris Coffey und der Verletzung von Rebic, der mehrere Wochen lang ausfallen wird, waren wir zum schnellen Handeln gezwungen. English kann auf den Positionen eins, zwei und drei spielen. Er ist fit und eine sofortige Hilfe», erklärte MBC-Coach Igor Jovovic. Der Spielmacher soll am 5. März beim Heimspiel gegen Bayreuth seinen Bundesliga-Einstand für die Weißenfelser geben.