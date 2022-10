Mit Autokorsos haben Menschen in mehreren Städten in Mecklenburg-Voropommern gegen die Energiepolitik protestiert. In Rostock, Schwerin, Stralsund und Greifswald setzten sich nach Angaben der Polizei die Fahrzeugkolonnen nach und nach in Bewegung. Ersten Zählungen zufolge sammelten sich in Rostock über 100 und in Güstrow rund 150 Fahrzeuge. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen. In Parchim nahmen laut Polizei knapp 200 Fahrzeuge an einem Autokorso teil, auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Mit Autokorsos haben Menschen in mehreren Städten in Mecklenburg-Voropommern gegen die Energiepolitik protestiert. In Rostock, Schwerin, Stralsund und Greifswald setzten sich nach Angaben der Polizei die Fahrzeugkolonnen nach und nach in Bewegung. Ersten Zählungen zufolge sammelten sich in Rostock über 100 und in Güstrow rund 150 Fahrzeuge. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen. In Parchim nahmen laut Polizei knapp 200 Fahrzeuge an einem Autokorso teil, auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Initiative "Unternehmeraufstand MV" hatte am Donnerstag landesweit zu den Protesten aufgerufen. Auf der Webseite der Veranstalter werden - neben niedrigeren Energiekosten - unter anderem ein Ende der Sanktionen gegen Russland, ein Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine und Neuwahlen gefordert. Begründet werden die Forderungen unter anderem mit Existenzangst und damit, dass Unternehmensverbände nicht genug Gehör fänden.

Angaben des Dachverbands der Unternehmerverbände UVMV im Nordosten zufolge wird die Initiative von keinem der Mitgliedsverbände offiziell unterstützt. Einem Sprecher zufolge heiße das aber nicht, dass keine Unternehmerinnen und Unternehmer beteiligt seien.

Nach Polizeiangaben nach sind die Anmelder vielerorts deckungsgleich mit den Organisatoren der seit einigen Wochen am Montag stattfindenden Kundgebungen unter anderem in der Landeshauptstadt, die sich ebenfalls gegen die Energiepolitik in Land und Bund wenden.

Webseite der Initiative Pressemitteilung Polizeiinspektion Ludwigslust