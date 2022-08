Die befürchteten Randale nach der als Risikospiel eingestuften Partie zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli (2:0) sind am Sonntag ausgeblieben. Die Pauli-Fans wurden nach Spielende mit Bussen vom Ostseestadion zum Hauptbahnhof gebracht, wo sie mit dem Zug weiterfahren sollten. "Es ist bislang ruhig geblieben", so eine Polizeisprecherin. Im Stadion selbst habe es einen Zwischenfall im Rostocker Fanblock gegeben. Dort habe ein 44-Jähriger in der Südkurve einen Böller gezündet und sich dabei selbst schwer am Bein und am Fuß verletzt. Sechs umstehende Personen hätten ein Knalltrauma erlitten.