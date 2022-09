Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wahrscheinlich ohne seine drei Neuzugänge in das Heimspiel gegen Hannover 96 starten. "Wir erwarten keine Wunderdinge. Wir verschaffen uns erst mal einen Eindruck und müssen sehen, ob sie für das Wochenende eine Option sind. Sie haben Qualität, aber auch ihnen fehlt der Rhythmus", sagte Trainer Jens Härtel am Freitag.