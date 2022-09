Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock steht mächtig unter Druck. Nach drei Pleiten in Serie muss das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg unbedingt gewonnen werden, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. "Wir müssen auf dem Platz liefern. Das ist das, was zählt", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten.