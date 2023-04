Auch der neue Trainer Alois Schwartz hat die Talfahrt des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gestoppt. Am Sonntag verloren die Ostseestädter das bedeutungsvolle Ost-Duell beim 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:1). Amara Condé hatte die Gastgeber vor 26.480 Zuschauern nach 29 Minuten in Führung gebracht. Jason Ceka (60.) erhöhte und machte in der 70. Minute den Sieg perfekt. Rostocks Torjäger John Verhoek (57.) sah nach zwei übermotivierten Fouls die Gelb-Rote Karte. Magdeburg hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Rostock bleibt Vorletzter.