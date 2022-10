Hansa Rostock will in Fürth punkten: Trio wieder fit

2. Bundesliga Hansa Rostock will in Fürth punkten: Trio wieder fit

Bei Hansa Rostock geht es in dieser Saison sportlich auf und ab. In Fürth soll wieder gepunktet werden, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. Trainer Härtel kann immerhin seine Top-Elf bringen.

Der FC Hansa Rostock will am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth unbedingt punkten, um nicht in den Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga abzurutschen. "Wir haben permanent Druck. Wir brauchen Ergebnisse und wissen, was passiert, wenn die nicht kommen", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger.

Hansa kann beim Vorletzten in Bestbesetzung antreten. Die Stürmer John Verhoek und Lukas Hinterseer, die am vergangenen Wochenende beide im Heimspiel gegen den SC Paderborn (0:3) gefehlt hatten, sind ebenso wieder fit wie Simon Rhein. Der 24 Jahre alte Mittelfeldakteur war verletzungsbedingt seit Ende August außer Gefecht gesetzt.

Hansa Rostock Homepage Hansa-Kader Hansa-Spielplan