Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss vorerst auf Xavier Amaechi verzichten. Der 21 Jahre alte Offensivspieler habe sich im Teamtraining am Freitag eine Außenbandverletzung im Knöchel zugezogen, teilte der HSV am Samstag mit. Damit wird der Engländer, der sich bei den Hanseaten gerade in den Vordergrund gespielt und im Auftaktspiel bei Eintracht Braunschweig (2:0) den zweiten Treffer stark vorbereitet hatte, auch im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Hansa Rostock nicht zur Verfügung stehen.