Ein kurioser Torwartfehler von Markus Kolke und ein Tore-Doppelschlag hat dem 1. FC Kaiserslautern den vierten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Mit seinen Saisontreffern sechs und sieben sorgte Terrence Boyd (67./82.) am Freitagabend für den 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Hansa Rostock. Vor mehr als 20.000 Zuschauern hatte Hansa-Keeper Markus Kolke den Ball beim FCK-Führungstor durch die Beine rutschen lassen und Hansas vierte Heimpleite eingeleitet. Der Aufsteiger aus der Pfalz ist in der Fremde weiter ungeschlagen.