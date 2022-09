Trainer Jens Härtel vom FC Hansa Rostock will auch nach dem 3:1-Sieg über den 1. FC Magdeburg die Punktspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga nicht im Schongang absolvieren. "Wir werden die neue Woche nutzen, um gerade im athletischen Bereich ein paar Sachen nachzusteuern", kündigte der Hansa-Coach in der "Ostseezeitung" (Montag) an. Vor dem kommenden spielfreien Wochenende, an dem diverse Länderspiele anstehen, ist für Freitag ein Test der Mecklenburger beim niedersächsischen Bundesligisten VfL Wolfsburg im Gespräch.

Froh ist Härtel, dass sich seine taktische Umstellung von einer Dreierkette mit mindestens zwei Angreifern auf eine Viererkette mit nur einem Stürmer erneut bewährt hat. Denn mit dem 4-2-3-1-System hatte Hansa im Frühjahr sicher den Klassenverbleib geschafft. "Das ist das, was in der vergangenen Spielzeit funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat auch in dieser Saison bei den Spielen, die wir gewonnen haben, geklappt", betonte der 53-Jährige.

