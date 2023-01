Hansa Rostocks Trainer Patrick Glöckner hat ein positives Fazit des anderthalbwöchigen Trainingslagers des Fußball-Zweitligisten in Belek gezogen. "Ich denke, dass wir hier hervorragend gearbeitet haben", sagte der 46-Jährige kurz vor der Rückreise am Sonntag aus der Türkei unter anderem der "Ostsee-Zeitung" und der "Bild". "Wir haben in allen Trainingseinheiten und auch in den Testspielen - mit Ausnahme des Ergebnisses gegen Sofia - sehr gut performt. Ich bin absolut zufrieden, wie die Jungs es umgesetzt haben."

Am Samstag hatte das Team aus Mecklenburg im dritten Testspiel seine einzige Niederlage im Rahmen der Vorbereitung in Belek kassiert. Gegen den bulgarischen Erstligisten ZSKA 1948 Sofia gab es ein 1:2 (1:0). Angreifer John Verhoek hatte schon in der sechsten Minute den einzigen Hansa-Treffer erzielt. In den Tagen zuvor hatte Hansa Ligakonkurrent SpVgg Greuther Fürth (4:1) und den polnischen Erstligisten KS Cracovia (6:0) besiegt.

Mit welchem Kader der Tabellenneunte in die Rückrunde starten wird, hat Glöckner noch nicht entschieden. "Wir werden das alles im Detail auswerten und schauen, wer Pluspunkte sammeln konnte und wer es vielleicht nicht geschafft hat, so richtig den Anschluss zu finden", sagte er. Generell könne man sagen, "dass wir mit der Leistung von allen zufrieden sind. Jetzt muss man schauen, wer am besten ins Puzzle passt".

Offen ist auch noch, ob der Verein während der Transferperiode noch einmal aktiv wird. Es sei ja nicht nur meine Meinung, die da reinspielt, sondern auch das, was Sportchef Martin Pieckenhagen und Kaderplaner Kevin Meinhard gesehen haben, meinte Glöckner. "Wir werden gemeinsam mit dem Trainerteam die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was am meisten Sinn macht." Hansa setzt die Saison am 28. Januar mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim fort. Glöckner hatte die Mannschaft Anfang November als Nachfolger von Jens Härtel übernommen.

