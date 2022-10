Beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock hat sich die Personallage rechtzeitig vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth entspannt. Die Stürmer John Verhoek und Lukas Hinterseer, die zuletzt beide im Heimspiel gegen den SC Paderborn (0:3) gefehlt hatten, sind ebenso wieder fit wie Mittelfeldspieler Simon Rhein, der verletzungsbedingt seit Ende August außer Gefecht war. "Simon hat die Woche ohne größere Probleme mittrainiert. Dasselbe gilt für Hinterseer und Verhoek", berichtete Trainer Jens Härtel am Mittwoch in Rostock.

Die Hanseaten wollen beim Bundesliga-Absteiger wie schon im letzten Gastspiel bei Holstein Kiel (1:1) punkten. "Es wird ein extrem unangenehmes Spiel für uns, für Fürth aber hoffentlich auch. Das liegt dann an uns", sagte der Hansa-Coach. Dazu müsse seine Mannschaft vor allem die Schwächen in den ersten Halbzeiten abstellen. "Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute unser Ding durchziehen. Das war in Kiel und gegen Paderborn nicht so. Das wollen wir dieses Mal besser machen", sagte der 53-Jährige.

Der miserable Saisonstart der im Sommer aus der Bundesliga abgestiegenen Franken, die nach elf Spieltagen mit nur einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, ist für den Hansa-Trainer kein Maßstab. "Ihre aktuelle Form ist gar nicht so schlecht. Sie haben eine Qualität, weshalb es verwunderlich ist, dass sie nur neun Punkte haben", sagte Härtel.

