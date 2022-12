Zum gemeinsamen Weihnachtssingen in das Rostocker Ostseestadion sind kurz vor Heiligabend nach Angaben der Organisatoren etwa 12.000 Menschen gekommen. Viele Besucher hielten am Donnerstagabend Kerzen, während sie von den Rängen Weihnachtsklassiker wie "So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit" mitsangen. Eingangs gab es ein Duett von Anderson Lucoqui, Profi beim FC Hansa Rostock, mit Sopranistin Julia Ebert vom Volkstheater.