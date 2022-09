Nach Jahrzehnten hat es in Mecklenburg-Vorpommern erstmals wieder eine Adelshochzeit des herzoglichen Hauses von Mecklenburg gegeben. In der Stadtkirche von Neustrelitz gaben sich Erbprinz Georg Alexander zu Mecklenburg und die 29 Jahre alte Niederländerin Hande Macit am Samstag vor rund 500 Gästen öffentlich das Ja-Wort. Der 31-Jährige ist der älteste Sohn der Familie von Mecklenburg-Strelitz, die sonst im Breisgau lebt, aber seit 1990 wieder intensivere Kontakte in die Region Mecklenburg-Strelitz pflegt. In der katholischen Messe wurde auch eine Gedenkminute für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. (1926-2022) eingelegt.