Die Energiekrise beschleunigt das Nachdenken in Kommunen und Unternehmen über Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien. Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur (Leka) Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete im vergangenen Jahr eine deutlich stärkere Nachfrage nach ihren kostenfreien Beratungen als in den Vorjahren, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte.