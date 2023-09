Junge Färsen stehen in einem Stall im Gut Darß in Born. Foto

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Bio- Branche am Samstag ihre Türen und Tore für einen landesweiten Besuchs- und Informationstag geöffnet. An der inzwischen 16. Bio-Landpartie nehmen 62 Unternehmen teil, darunter Bio-Landwirtschaftsbetriebe, Bio-Käsereien, -Bäckereien, -Mostereien, Brennereien, -Mühlen, -Fleischereien sowie Bio-Vermarkter. Die Veranstaltung mit Angeboten in zwölf MV-Regionen wird von der Umweltschutzorganisation BUND organisiert.

Der ökologische Landbau als weltweit erprobtes Anbausystem fördere insgesamt den Klimaschutz und erhöhe dadurch die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber den Folgen der Klimakrise, betonten die Veranstalter. Nach Angaben des Schweriner Landwirtschaftsministeriums konnte der Biosektor in Mecklenburg-Vorpommern zulegen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres lag der Zuwachs an Ökofläche danach bereits bei 5200 Hektar. Rund 32 Betriebe stellten in diesem Zeitraum auf Öko um.

Insgesamt werden aktuell in Mecklenburg-Vorpommern (Stand 31. Mai 2023) 204.909 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet. Damit seien erstmals 15 Prozent Bio-zertifizierte Anbaufläche erreicht. In MV sind 1257 Landwirtschaftsbetriebe biozertifiziert.

