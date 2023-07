Die Zahl der Rinder in Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2022 erstmals seit sieben Jahren wieder gewachsen. Um 1,7 Prozent auf 458.800 Tiere ging der Bestand im Vergleich zum Vorjahr nach oben, teilte das Statistikamt in Schwerin am Montag mit. Damit liege die Gesamtzahl jedoch weiter um über 100.000 unter dem Höchststand des Jahres 2014.