Alt Rehse Mutmaßlicher Reichsbürger greift Polizisten mit Gabel an

Mit einer Mistgabel hat ein 74-Jähriger, der laut Polizei der Reichsbürgerszene zuzurechnen ist, in Alt Rehse (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Beamte angegriffen. Diese seien am Dienstag im Einsatz gewesen, weil der Mann extrem laut Musik abgespielt habe, teilte die Polizei mit. Darauf angesprochen, sei der Ruhestörer mit der Forke auf die beiden 60-jährigen Beamten losgegangen.

Die Polizisten hätten den Angreifer überwältigt und gefesselt. Der bei dem Vorgang verletzte Mann sei im Klinikum Waren behandelt worden. Ein Arzt habe ihn auf freiwilliger Basis in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Mann habe sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es. Nähere Angaben dazu machte die Polizei nicht. Die am Einsatz beteiligten Beamten hätten leicht Verletzungen erlitten, ihren Dienst jedoch fortsetzen können.

