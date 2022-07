Einbrecher haben einer Familie in Anklam (Vorpommern-Greifswald) eine böse Urlaubsüberraschung beschert. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurden während des gut zweiwöchigen Urlaubs der Familie deren Wohnung und Garage geplündert. So verschwanden aus der Wohnung unter anderem eine größere Menge Bargeld und aus der Garage ein Quad, ein E-Rad sowie mehrere Motorradhelme. Der Gesamtschaden wird auf knapp 14.000 Euro geschätzt. Die Eigentümer bemerkten den Fall erst, als sie am Sonntag aus dem Urlaub zurückkehrten.