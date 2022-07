Arbeitgeber wenden in Mecklenburg-Vorpommern für jede geleistete Arbeitsstunde ihrer Beschäftigten bundesweit am wenigsten auf. Je Stunde fielen im Jahr 2020 im Schnitt 29,27 Euro an, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag mitteilte. Das seien 7,90 Euro weniger als der Bundesdurchschnitt, der bei 37,17 Euro gelegen habe.