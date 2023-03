In Mecklenburg-Vorpommern arbeitet die Mehrzahl der Frauen in Vollzeit. Die Arbeitsagentur sieht sogar noch weiteres Potenzial.

In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten mehr Frauen in Voll- als in Teilzeit. Die 150.300 Frauen in sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjobs entsprächen einem Anteil von 51,1 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Kiel mit.

Aus Sicht des Chefs der Regionaldirektion könnte dieser Anteil auch noch weiter wachsen. "Ein wichtiges Potenzial im Rahmen der Fachkräftesicherung bilden die Frauen, die aktuell in Teilzeit beschäftigt sind", sagte Markus Biercher. Unter den Frauen in Teilzeitjobs sieht er viele, die im Falle von besseren Rahmenbedingungen - wie in der Kinderbetreuung - ihre Arbeitszeit erhöhen würden.

Den Angaben der Agentur zufolge liegt die Beschäftigungsquote von Frauen im Nordosten höher als die von Männern: Mit 62,5 Prozent um 1,2 Prozentpunkte. Die Gesamtzahl aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen im Land beträgt 294.200. In der Qualität der Ausbildung liegen Frauen im Nordosten demnach ebenfalls vor den Männern.