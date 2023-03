Die Arbeitslosigkeit im Nordosten ist aufgrund der beginnenden Frühjahrsbelebung im März leicht zurückgegangen. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Freitag mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat Februar um 2000 oder 2,9 Prozent auf insgesamt 66.400. Die Quote lag bei 8,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Februar. Allerdings lagen die Arbeitslosenzahlen um 10,5 Prozent über denen im März des vergangenen Jahres.