Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr nach einer Corona-Delle wieder zugenommen. Ende 2021 hatten laut Statistischem Landesamt 580 771 Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job ihren Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Dies seien 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen, hieß es am Montag.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr nach einer Corona-Delle wieder zugenommen. Ende 2021 hatten laut Statistischem Landesamt 580 771 Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job ihren Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Dies seien 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen, hieß es am Montag.

Den letzten Rückgang seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 hatten die Statistiker am 30. März 2021 festgestellt. Per 30. Juni und 30. September 2021 hatte die Entwicklung mit 0,8 beziehungsweise 1,0 Prozent im Vergleich zu einem Jahr davor wieder im Plus gelegen. Der bislang höchste Stand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in MV war am 30. September 2019 mit 587 325 Jobs gezählt worden.