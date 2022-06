In Rostock gibt es im Rahmen eines bundesweiten Modellprojekts eine Beratungsstelle für Prostituierte, die einen anderen Berufsweg einschlagen wollen. Die Corona-Pandemie habe das Interesse von Sexarbeiterinnen nach einer beruflichen Umorientierung vergrößert, sagte Sandra Kamitz von der Initiative «stark machen» in Rostock am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Beratungsstelle. Dies sei eine Folge der langanhaltenden Kontaktverbote für Sexarbeiterinnen in der Pandemie-Zeit.