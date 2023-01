Im Kampf um Arbeitskräfte will die Landesregierung ihren Mitarbeitern bessere Aufstiegschancen bieten. Beamten, die vom gehobenen in den höheren Dienst aufsteigen wollen, soll ein zweijähriges Masterstudium an einer Fachhochschule oder Hochschule in Norddeutschland ermöglicht werden, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Zurzeit erfolge die Auswahl einer passenden Hochschule.

Im Kampf um Arbeitskräfte will die Landesregierung ihren Mitarbeitern bessere Aufstiegschancen bieten. Beamten, die vom gehobenen in den höheren Dienst aufsteigen wollen, soll ein zweijähriges Masterstudium an einer Fachhochschule oder Hochschule in Norddeutschland ermöglicht werden, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Zurzeit erfolge die Auswahl einer passenden Hochschule.

Für den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst sei geplant, ein verkürztes Bachelorstudium an der Fachhochschule Güstrow anzubieten. Für die Dauer des Studiums würden die Beamten und Beamtinnen von ihrer bisherigen Tätigkeit freigestellt. Derzeit werde die Akkreditierung des Studiengangs vorbereitet.

Nach Worten von Finanzminister Heiko Geue (SPD) soll zudem ein Stellenpool eingerichtet werden. Er soll allen interessierten Beschäftigten in der Landesverwaltung ermöglichen, sich zu bewerben. Außerdem soll die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen künftig als Laufbahnbefähigung des Landes gelten. Dies schreibe eine EU-Richtlinie vor, die nun in MV umgesetzt werde. Damit werde für ausländische Bewerber die Möglichkeit geschaffen, in ein Beamtenverhältnis zu kommen.