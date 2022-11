Während einige Firmen an der Mecklenburgischen Seenplatte noch Azubis für 2022 suchen, beginnt am 15. November schon die Ausschau nach dem nächsten Schülerjahrgang. Wie eine Sprecherin der Arbeitsagentur Neubrandenburg am Freitag sagte, stellen sich 45 Aussteller bei einer größeren Berufsorientierungsmesse erstmals im Landeszentrum für erneuerbare Energie MV in Neustrelitz vor. Die Palette reiche von der Landes- und Bundespolizei, die in Neustrelitz eine Ausbildungsstätte betreibt, über Energiedienstleister, Autowerkstätten, Handwerker, die Landesforst bis zu unterschiedlichen Industriebetrieben.