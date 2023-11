Bei einem mutmaßlichen Messerangriff im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat ein Mann Stichverletzungen erlitten. Er soll laut Polizei in einem Neubrandenburger Einkaufscenter von einem 20-Jährigen attackiert worden sein. Zuvor hatte es den Angaben zufolge am Montagabend eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und dem 18 Jahre alten Opfer gegeben. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, kam später aber wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber noch am Abend verlassen.