Der Betriebs- und Lagerausstatter Topregal GmbH (Filderstadt) rechnet ein Jahr nach seiner Ansiedlung in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) mit einem deutlichen Umsatzplus. "Wir werden 2023 fast 100 Millionen Euro Umsatz erreichen", sagte Geschäftsführer Jürgen Effner am Dienstag in Pasewalk. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Firma einen Umsatz von 71 Millionen Euro, 2021 rund 53 Millionen.