Eine Bundesgartenschau wird es im Jahr 2025 in Rostock in ihrer ursprünglich geplanten Form nicht geben. Dies ist das Ergebnis einer Sitzung des Buga-Aufsichtsrats am Dienstagabend in Rostock, wie die Buga Rostock 2025 GmbH mitteilte. Dort war eine neue Untersuchung vorgestellt worden. Diese war nach einer früheren Forderung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) erstellt worden, nach der die Buga trotz aller Schwierigkeiten 2025 stattfinden müsse.