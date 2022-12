Seit 2019 wird in Mecklenburg-Vorpommern die "Frau des Jahres" gekürt. Die Ehrung im kommenden Frühjahr ist mit einer Neuerung verbunden, die ebenfalls die besonderen Leistungen der Frauen würdigen soll.

Für die zum fünften Mal vergebene Ehrung als "Frau des Jahres" Mecklenburg-Vorpommerns sind nach Angaben der Landesregierung 23 Vorschläge eingereicht worden. Vereine, Verbände, Privatpersonen und Arbeitskollegen aus allen Regionen des Landes hätten ihre jeweilige Favoritin für die Auszeichnung im Frühjahr 2023 nominiert. "Durch diese Frauen wird so viel Wärme in den Alltag, in den sozialen Bereich oder einfach auch nur in die Nachbarschaft gebracht, dass sie alle einen Preis verdient hätten", sagte die auch für Gleichstellung zuständige Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke). Die Nominierten zeichneten sich durch überdurchschnittliches berufliches und ehrenamtliches Engagement aus.

Die Auszeichnung soll bei einem Empfang zum Internationalen Frauentag am 8. März 2023 überreicht werden. Der Tag wird nach einem Beschluss des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern 2023 erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen.

"Frauen schaffen so vieles im Alltag, was oft nicht gesehen und beachtet wird, Frauen sind oft die stillen Heldinnen für ein gelungenes Zusammenleben", sagte die Landesbeauftragte für Frauen und Gleichstellung, Wenke Brüdgam. Mit der Ehrung zum Frauentag würden diese Leistungen auf besondere Weise sichtbar gemacht. Noch immer und viel zu oft werde darüber hinweggesehen, dass Frauen Mehrfachbelastungen ausgesetzt seien und häufig einen Balanceakt zwischen Erwerbs- und Privatleben meistern müssten, so Brüdgam weiter.

Unter ihrem Vorsitz wird eine Jury die Vorschläge bewerten und die künftige Preisträgerin ermitteln. Beteiligt seien Vertreterinnen und Vertreter des Landesfrauenrates, der Landesarbeitsgruppe kommunale Gleichstellungsbeauftragte, des Verbandes deutscher Unternehmerinnen, des DGB, der Staatskanzlei und des Justizministeriums.

Der Titel "Frau des Jahres" wird in Mecklenburg-Vorpommern seit 2019 vergeben. Die Auszeichnung erhielten bislang Marion Löning, Leiterin der Edith-Stein-Schule in Ludwigslust, die Unternehmerin Katharina Clausohm aus Neverin (Mecklenburgische Seenplatte), die Ärztin und Corona-Expertin Jördis Frommhold aus Heiligendamm und die Rügener Kommunalpolitikerin Nadine Förster.

Gleichstellungsbeauftragte zur Ehrung Frau des Jahres