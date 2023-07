Die Stadt Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) und das dortige Literaturmuseum haben den Fritz-Reuter-Literaturpreis 2023 ausgeschrieben. Bewerbungen für die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung müssen bis 8. September eingereicht werden, wie eine Sprecherin des Fritz-Reuter-Literaturmuseums am Dienstag in Stavenhagen sagte. Die Ehrung wird am 7. November, dem Geburtstag des Dichters Reuter (1810-1874), übergeben - diesmal zum 25. Mal.

Bewerben können sich Autoren von neuer Literatur in niederdeutscher Sprache, aber auch von sprach- oder literaturwissenschaftlichen Arbeiten oder anderen Veröffentlichungen auf Platt. Auch besondere Leistungen zur Pflege niederdeutscher Sprache und Literatur werden damit gewürdigt.

Reuter ("Kein Hüsung") gilt als bekanntester Schriftsteller seiner Zeit, der auf Niederdeutsch schrieb. Er wuchs in Stavenhagen auf, wo er im einstigen Rathaus lebte, da der Vater Bürgermeister war. Hier befindet sich das Museum. Zudem lebte Reuter unter anderem in Neubrandenburg, wo heute die Reuter-Gesellschaft ihren Sitz hat, und in Eisenach.

Über Fritz Reuter