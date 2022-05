Das Rostocker Unternehmen Energie und Karten GmbH (Eneka) ist mit dem Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt ausgezeichnet worden. Die von der Firma entwickelte kartografische Software-Toolbox unterstütze Kommunen bei der Energie- und insbesondere der Wärmeplanung, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin am Montag mit. Sie ermögliche eine große Zeitersparnis bei Planungsvorhaben, der Identifizierung effizienter Maßnahmen und der Erfüllung von Berichtspflichten. Eneka erhielt den Preis in der Kategorie «Nutzung des digitalen Wandels für klima- und umweltfreundliche Innovationen». Insgesamt wurden zehn Unternehmen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Das Preisgeld belief sich den Angaben zufolge auf insgesamt 175.000 Euro.