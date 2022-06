Das Lichtspieltheater Wundervoll (li.wu.) in Rostock und der Filmclub Casablanca in Greifswald sind die Hauptpreisträger des diesjährigen Kinokulturpreises Mecklenburg-Vorpommern. Das li.wu. erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Gewerbliche Spielstätten, das von zehn Ehrenamtlichen betriebene Casablanca den mit 4000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Nichtgewerbliche Spielstätten, wie die gemeinnützige Filmland Mecklenburg-Vorpommern GmbH mitteilte. Die Preise wurden am Mittwochabend in der Alten Kachelofenfabrik in Neustrelitz überreicht.