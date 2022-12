Babette Limp-Schelling aus Stäbelow bei Rostock hat am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden am Bande für ihr soziales Engagement erhalten. Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern würdigte ihre ehrenamtliche Tätigkeit. "Mit ihrem Rostocker Verein Wohltat e.V. stärkt Limp-Schelling die soziale Infrastruktur und das soziale Miteinander der Stadt Rostock", sagte Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin. Seit 30 Jahren engagiere sich Limp-Schelling mit Herz und Hingabe für Menschen in Armut, dafür danke Schwesig ihr.