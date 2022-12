Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die langjährige Geschäftsführerin des Rostocker Vereins Wohltat, Babette Limp-Schelling, für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. "Sie nehmen mit all Ihren Projekten Menschen in den Blick, die oft vergessen oder verdrängt werden, Menschen, die zuallermeist nicht selbstverschuldet in Not kommen, sondern deren Not ein gesellschaftlicher Missstand ist", sagte Steinmeier laut Pressemitteilung der Stadt Rostock am Montag bei der Verleihung im Schloss Bellevue.