Eine Frau aus der Region Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat rund 20.000 Euro an Bankbetrüger verloren. Wie die Polizei am Dienstag in Güstrow mitteilte, hat die 40-Jährige vor wenigen Tagen eine E-Mail erhalten, die angeblich von ihrer Hausbank kam. Darin sei sie aufgefordert worden, ihre bankinternen Anwendungen zu aktualisieren. Die Frau aktivierte den entsprechenden Link. Danach kam es zu mehreren Abbuchungen von ihrem Konto, die auch ihre echte Hausbank nicht mehr rückgängig machen konnte, als es der Geschädigten aufgefallen war. Die Polizei warnt regelmäßig vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen per Internet.