Das Land fördert die Digitalisierung des Sana Krankenhauses in Bad Doberan mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. Ziel sei es, insbesondere die Prozesse während des Klinikaufenthalts der Patienten voranzubringen, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch bei der Übergabe von zwei Förderbescheiden. So sei die Einführung einer digitalen Patientenakte und spezielle Visitenwagen mit Tablets geplant.