Die Industrie- und Handelskammern im Norden (IHK Nord) stellen sich hinter die Pläne des Bundesverkehrsministers zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten. "Eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Rückgrat einer starken Wirtschaft im Norden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gehen wir endlich einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung", sagte der IHK-Nord-Vorsitzende Klaus-Jürgen Strupp am Donnerstag in Rostock.