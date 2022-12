Passagiere vier Stunden in liegen gebliebenem Zug

Bahn Passagiere vier Stunden in liegen gebliebenem Zug

Ein Regionalzug von Schwerin nach Rostock ist am Freitagabend hinter Bad Kleinen auf offener Strecke liegen geblieben. Die Passagiere mussten vier Stunden in dem Zug ausharren, bis Techniker ihn so weit repariert hatten, dass er nach Bad Kleinen abgeschleppt werden konnte, hieß es von der Bundespolizei. Dabei soll es bei eisigen Temperaturen weder Strom noch Heizung gegeben haben.

Ein Regionalzug von Schwerin nach Rostock ist am Freitagabend hinter Bad Kleinen auf offener Strecke liegen geblieben. Die Passagiere mussten vier Stunden in dem Zug ausharren, bis Techniker ihn so weit repariert hatten, dass er nach Bad Kleinen abgeschleppt werden konnte, hieß es von der Bundespolizei. Dabei soll es bei eisigen Temperaturen weder Strom noch Heizung gegeben haben.

Grund für die Panne waren verschiedene technische Defekte, unter anderem an der Kupplung des Zuges, teilte eine Sprecherin der Bahn am Samstagmittag mit. "Wir bedauern das sehr und entschuldigen uns für alle entstandenen Unannehmlichkeiten. Betreuung war natürlich die ganze Zeit für die Passagiere vor Ort", so die Sprecherin der Bahn. Die Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern hatte zuvor berichtet.

Bericht HIT Radio