Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf der Ostsee-Insel Usedom. Unbekannte haben am Wochenende bei Koserow (Vorpommern-Greifswald) Zementsäcke, Paletten und Verkehrszeichen auf die Gleise der Usedomer Bäderbahn gelegt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Mehrere Triebwagen mit Reisenden überfuhren vermutlich bei Dunkelheit in der Nacht zu Sonntag die Gegenstände. Alarmierte Beamte fuhren daraufhin entlang der Strecke zwischen Koserow und Zempin und stellten Teile sicher, darunter Straßen-Leitpfosten.