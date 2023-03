Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga für die nächste Überraschung gesorgt und das Dutzend an Siegen vollgemacht. Am Samstag feierte der Aufsteiger bei Brose Bamberg einen 94:88 (48:41)-Erfolg und ging damit im 24. Spiel zum zwölften Mal als Gewinner vom Feld. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held waren Tyler Nelson und JeQuan Lewis mit je 21 Punkten.